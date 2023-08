Automobiliste rijdt auto in de prak bij Nijbroek: rijbewijs ingevorderd

De Pitstop Dankzij koningin Juliana schept Dennis (43) nu ijs op de Veluwe: ‘Je krijgt hier een minivakan­tie’

We reizen wat af in Nederland. De afstanden zijn misschien klein, maar stoppen doen we graag. Voor een snelle hap én een praatje. De Stentor bezoekt deze zomer bijzondere pitstops. Vandaag: IJswagen Rozeboom in Gortel. ,,Voor een baas werken is niets voor Dennis.’’