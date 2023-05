Automobiliste staat ineens met twee wielen in de lucht door een paaltje in Oene

Start Nunspeetse Lentetocht dit jaar bij Dorpshuis Horster­hoek in Vierhouten

De 5de Nunspeetse Lentetocht start zaterdag 6 mei niet zoals in voorgaande jaren bij Villa Vennendal in Nunspeet, maar als gevolg van werkzaamheden voor de herinrichting van de Nunspeetse stationsomgeving bij Dorpshuis Horsterhoek in Vierhouten.