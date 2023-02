Aventus stopt opleiding op omstreden plek in Epe, terwijl rechtszaak nog loopt

met video ‘Volksop­stand’ in Vaassen, omwonenden pikken noodwonin­gen statushou­ders niet: ‘Wij zijn zó boos!’

,,Wij zijn zó boos!’’ En weg zijn ze, de omwonenden van het paardenweitje in Vaassen waar noodwoningen voor statushouders komen. De informatieavond waarvoor de gemeente Epe hen had uitgenodigd is amper begonnen of ze banjeren boos weg. ,,Als de gemeente dit doordrukt’’, belooft buurtbewoner Jan Zweekhorst, ,,gaat het escaleren! Oorlog!’’