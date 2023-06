Bewolkte ochtend en middag in Epe

met video Dit zijn de 5 lessen over de wolf die Nederland kan leren van Zweden: ‘De boeren hoor je hier nauwelijks’

Wolvenliefhebbers die koffiedrinken met jagers. Boeren die voor het eerst horen dat wolven niet in bomen klimmen. Net als bij ons woedt de discussie volop in Zweden over wolven. Met een groot verschil: daar mogen ze worden afgeschoten. De Stentor bezocht er een jachtbeurs, sprak met wolvenknuffelaars en dook de bossen in. Dit zijn de vijf lessen die het land ons leert.