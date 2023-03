‘Bijzondere dag’ in Vaassen ondanks afgelasting: ‘Onbewust een extra motivatie’

Topman geplaagde e-bikeprodu­cent Stella doet stap opzij: ‘Ander type nodig’

Daan van Renselaar (35), oprichter en ceo van e-bikeproducent Stella in Nunspeet, doet een stap opzij. Per 1 april is Aldert de Boer de nieuwe ceo van het bedrijf. Grootaandeelhouder Van Renselaar neemt plaats in de op te richten raad van commissarissen en blijft zo nauw betrokken bij Stella.