De meeste auto's in Epe komen uit 2011

Dode wolvin aangetrof­fen op de Veluwe, vermoede­lijk aangereden

Op de Midden-Veluwe is begin deze maand een dode wolvin aangetroffen. Het gaat om een ouder dier, dat uitgebreid letsel had aan de linkerzijde. Vermoedelijk is zij aangereden, maar nader onderzoek moet dat nog definitief uitwijzen. Intussen is er ook een nieuwe wolvin in het Gelderse natuurgebied gesignaleerd.