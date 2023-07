De Waard stopt als wethouder in Epe en wordt directeur bij WZU Veluwe, dat roerige periode kent

Paarden­sport: Mede door vierde plek Epenaar Bonhof in Grote Prijs CHIO kan bij het Achterhoek­se Team Nijhof de vlag uit

Toen hij de ring van het CHIO in het Kralingse Bos zondagmiddag met zijn eenogige paard Hernandez voor de tweede maal binnen reed, wist Epenaar Kars Bonhof dat de leidende tijd onhaalbaar was. Een zo snel mogelijke tweede nulronde was de opdracht. Die reed de stalruiter van Team Nijhof uit het Achterhoekse Geesteren vervolgens (vierde), goed voor 15.000 euro aan prijzengeld.