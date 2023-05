Dit is hoe de eerste teams uit Epe dit weekeinde speelden

Ook in Heerde een koopzondag? ‘Pas als burn-outs verminde­ren winkelen op zondag’

Steeds meer gemeenten omarmen koopzondag, maar in Heerde zitten de winkels op zondag nog altijd potdicht. Als het aan de drie oppositiepartijen ligt, komt daar verandering in. Ze bundelen de krachten en gaan langs bij ondernemers met de vraag of zij hun winkel op zondag zouden willen openen. ,,Als meer dan de helft wil, kan de coalitie geen tegenstand meer bieden.’’