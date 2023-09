Een lezing, expositie en kunstklas: dit is het voorprogramma van de Open Atelierdagen op de Veluwe

‘Klanten komen soms chagrijnig binnen’: weg naar vermaard restaurant in Epe blijft bron van onrust

Hij is vaste klant bij De Ossenstal. Onlangs hield Edmond Roete aan zijn bezoek echter een nare smaak over. Niet vanwege de kwaliteit van de pannenkoeken. Maar wel door de weg ernaartoe: ,,Een aanfluiting voor Epe.’’ En hij is niet de enige die er mee in z’n maag zit.