Epe haalt ervaren wethouder uit Nunspeet

Ligt de Kromme Kolk in Wapenveld nog vol met schatten? ‘Erfgoedwet laat zoeken onder water helaas niet toe’

Liggen er grote waardevolle schatten op de bodem van de Kromme Kolk in Wapenveld? Dat is wat rover Jasper de Haese in 1564 bekent tijdens zijn proces. Het is één van de grote geheimen binnen de gemeente, weet erfgoedvrijwilliger Dirk Haasjes uit Heerde. Maar waarom neemt niemand een sprong in het diepe om de schatten op te duiken?