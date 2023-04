Gezin uit Vaassen onder vuur genomen met molotovcocktails: ‘Wij willen hier veilig leven’

Gemeente Heerde blundert: omstreden fietspad mag geen eenrich­tings­weg worden

Het Hogepad in Heerde mag geen eenrichtingsweg worden. De gemeente liet omwonenden tot drie keer toe stemmen over een nieuwe inrichting van het fietspad. De buurt koos voor een eenrichtingsweg, maar maanden na de stemming blijkt die voorgeschotelde oplossing in strijd met het bestemmingsplan. Heerde komt nu met een andere maatregel. ,,Heel vervelend dat er verwachtingen zijn geschept die niet waargemaakt konden worden.’’