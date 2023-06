Heldere ochtend en middag in Epe

MIJN STENTOR Dit stuurden jullie in: Instrumen­ten ‘geproefd’ in Emst • Buurt laat AED niet uit de straat verdwijnen

De blokfluitleerlingen in Emst snuffelden aan de toekomst, laat Eibertine ons weten. Pauline’s buurt in Apeldoorn bokste een bedrag voor de AED bij elkaar en daar kan ook de korfbalwereld binnenkort feestvieren. Dit stuurden onze lezers uit Apeldoorn en de Veluwe deze week in.