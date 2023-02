Helpen bij het lammeren in Ermelo, daar hangt een behoorlijk prijskaartje aan (dat grif wordt betaald)

Avonturier Aidan Scherpbier uit Oene geeft in Epe lezing over ‘intense roeirace’

Aidan Scherpbier is op zondag 12 februari te gast in het Kulturhus EGW in Epe. De inwoner van Oene vertelt dan over de intense roeirace waar hij een jaar geleden aan deelnam: De Talisker Whisky Atlantic Challenge.

31 januari