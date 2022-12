Hoge prijzen én verwachtingen: maakt Italiaans restaurant Aroma in Vaassen die ook waar?

Harm droomt van kruiden­tuin bij Apeldoorn: ‘Echte smaak haal je niet uit een zakje’

Harm Keurhorst wijst. ,,Daar komt de poel.’’ In zijn gedachten is het weiland van zijn ouders aan de Zwolseweg in Apeldoorn allang een kruidentuin. Kruidenavontuur Wenum, om precies te zijn. Waar iedereen mag komen om te plukken, ruiken, proeven en voelen. ,,Hier kun je straks kruiden beleven.’’

23 november