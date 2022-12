Karen behandelt aangereden wilde dieren: ‘Mensen hebben vaak geen idee wat ze moeten doen’

Beladen geheime sessie in Epe nu alsnog openbaar: ‘Sfeer was grimmig’

Bijna twee jaar na het opstappen van wethouder Robert Scholten heeft de gemeente Epe alsnog de geheimhouding opgeheven van het meest beladen politieke overleg van de laatste jaren. Volgens het verslag, dat onder druk van de Stentor nu openbaar is gemaakt, voerden de fractievoorzitters nadat de bom rond Scholten was gebarsten ‘een goed gesprek’. Kul, vindt een van de hoofdrolspelers. ,,De sfeer was grimmig.’’

