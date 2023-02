Lavins (11) familie uit Syrië overleefde aardbevingen, maar heeft dringend hulp nodig: ‘Ik slaap ’s nachts niet’

Twee arresta­ties in regio bij me­ga-operatie politie, onder wie Apeldoor­ner met Satudarah-hes­je

Bij een mega-operatie van de politie is afgelopen vrijdag een 36-jarige man uit Vaassen aangehouden. In zijn woning werden drugs en munitie gevonden. In Apeldoorn vond een inval plaats aan de Houtsnijdershorst. Daar werd een man gearresteerd die in het bezit was van een hesje van de verboden motorclub Satudarah.

6 februari