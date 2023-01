Mannenkoor Doetmaes treedt op in Kulturhus EGW

Liefhebbers van Ierse muziek kunnen komende zondag, 22 januari, terecht in het Kulturhus EGW in Epe. Daar treedt namelijk mannenkoor Doetmaes uit Epe op. De zaal aan de Stationsstraat 25 is geopend vanaf 14.45 uur.

Vanaf de oprichting op 11 april 1996 heeft het Eper mannenkoor Doetmaes zich steeds meer toegelegd op Ierse muziek. Het koor zingt Ierse traditionals, maar ook nummers van bands als The Poques, The Dubliners, The Corrs en The Chieftains.



Hartstochtelijk

Het 40-koppige mannenkoor staat onder leiding van dirigente Hetty Vrinds. ,,Of je wel of niet kunt zingen, is niet zo heel erg belangrijk’’, meldt een woordvoerder van het koor. ,,Als je jezelf maar met hart en ziel kunt geven. Je moet een hartstochtelijk mens zijn. En als je daarbij een beetje prettig gestoord bent, is dat alleen maar meegenomen.’’

De toegang van dit Cultureel Café is gratis. Let op: geïnteresseerden moeten zich wel eerst aanmelden via de website. Er kunnen namelijk maar maximaal 150 bezoekers naar binnen.