‘Massaal bezwaar’ verwacht tegen seniorenbuurt in Vaassen, nu gemeente groen licht heeft gegeven

Ondanks tragiko­misch tafereel blijft Oene dromen van schaats­baan: ‘Dit moet kunnen’

Schaatsen in Oene, dat is het dorp al jaren niet gegeven. Was het niet Moeder Natuur, dan verstierden vandalen wel de baan. Nu doet Oener Belang een nieuwe poging. Is drie keer scheepsrecht, of doet een tragikomisch tafereel hen toch de das om? ,,Dat het van korte duur is, doet er niet toe.”

15 december