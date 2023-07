Nieuwe Landal op veelbesproken plek op de Veluwe: ‘We hebben het eerst helemaal schoongeveegd’

Aanleg bedrijven­ter­rein Elspeet stilgelegd voor de das

De aanleg van het bedrijventerrein in Elspeet gaat opnieuw in de vertraging. De gemeente Nunspeet was al begonnen maar nu heeft de provincie het werk stilgelegd vanwege de dassen in de omgeving. Eerst ontheffing aanvragen. Nunspeet is dat niet van plan.