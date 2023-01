Oranjevereniging Emst voegt extra dag toe aan Emsterfeest

Ook de tweede Van Beek-telg uit Oene vertrekt voor het golf naar de ‘States’, maar Fleur (17) kiest niet voor de makkelijk­ste weg

Fleur van Beek zag haar oudere zus Noa (19) pakweg een half jaar geleden naar het Amerikaanse Kansas vertrekken om via het collegegolf de volgende stap in haar carrière te zetten. Over een half jaar steekt ze zelf de grote plas over, maar de Jong Oranje-speelster koos met Missouri heel bewust voor een andere bestemming. Nu haar zus vakantie viert in Nederland, doen ze samen hun verhaal.

