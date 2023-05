Politie zoekt met boot naar voorwerp in een vijver in Epe

Houden boeren straks Nunspeet warm met koeien­stront? ‘Perspec­tief voor de sector’

Zit Nunspeet er straks warmpjes bij dankzij lokale koeienstront? Als het aan melkveehouder Wim Bonestroo ligt wel. Hij wil met andere boeren een coöperatie oprichten die mest omzet in gas waarmee huishoudens in de regio van energie worden voorzien. Dat hij daarmee ook nog de stikstofuitstoot terugdringt, is mooi meegenomen. ,,Zo sla je twee vliegen in één klap.’’