Politiek op de hak bij carnavalsoptocht Vaassen? ‘Liever statushouders in de wei, dan Groep Zweekhorst tegenover mij’

Barbecue met vriend loopt uit op drama in Epe, man (30) uit Zwolle jaren cel in: ‘Ik heb iemand doodge­maakt’

Is Krzysztof R. (30) uit Zwolle een recidivist? Ja, constateert de rechtbank in Zutphen. De man die in 2017 op Wilco Viets van de Puttense moordzaak instak, werd vandaag veroordeeld voor het aanrichten van het bloedbad in Epe, waarbij de 51-jarige Ronny Bron eind mei het leven liet.