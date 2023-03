Publiek hoopt op impuls voor koopzondag in Epe, winkeliers wikken en wegen

met video De sociale werkplaats in Nunspeet voert actie voor beter loon; ‘Ik wil eindelijk eens verse groenten kopen’

Ondanks de spelletjes valt er weinig te lachen bij Inclusief Groep in Nunspeet. Op de sociale werkplaats aan de Industrieweg is maandagmorgen een werkonderbreking gehouden. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben recht op loonsverhoging en meer reiskostenvergoeding. Dat vinden de vakbonden én de werknemers zelf. ,,Ik moet kiezen tussen brood of de energierekening.”