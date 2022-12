Schaatsster Elisa Dul uit Oene blijft hopen op een EK-ticket: ‘Ja, het was een prima dagje’

De vraag was hoeveel progressie Elisa Dul had gemaakt, sinds de schaatsster uit Oene vorig jaar besloot het sprinten in te ruilen voor het allrounden. Veel, zo blijkt dinsdag tijdens het NK in Heerenveen. Daar sloot ze dag 1 af met een voorlopig vijfde plek. Met die klassering blijft ze in de race voor een EK-ticket, begin volgende maand in Hamar.