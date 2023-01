Steekpartij in Epe misdrijf in relationele sfeer: ‘De buurt is hard achteruit gegaan’

met video Bestuurder met slok op rijdt het Apeldoorns Kanaal in en slaat op de vlucht

Een auto is zaterdagnacht te water geraakt in het Apeldoorns Kanaal, ter hoogte van Oene. De bestuurder was in eerste instantie spoorloos, maar kon later met een nat pak worden aangehouden. Hij had veel te veel drank op.

8 januari