John en Bob voeren actie tegen afbraak ouderen­zorg: ‘Steeds minder tijd voor bewoners’

Een spelletje doen met een bewoner, een keer krulspelden inzetten, samen een bakje koffie drinken? Er is geen tijd meer voor, weet John Gerse, werkzaam bij woonzorgcentrum Seewende in Nunspeet. Het is rennen en vliegen, proberen de gaten in het rooster te vullen. Hoog tijd dus om iets te doen wat hij nog nooit in zijn leven heeft gedaan: actievoeren.