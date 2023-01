Van 100.000 euro naar 1,65 miljoen... Verkocht Epe schooltje niet veel te goedkoop?

Onbegrip over verwijder­de fietsbeu­gels in Nunspeet: ‘Als de wind er op staat, waaien ze telkens om’

Domino met fietsen in Nunspeet. Sinds de gemeente de zogenoemde ‘fietsnietjes’ aan de koppen van de Dorspstraat heeft verwijderd, is het schering en inslag: fietsen waaien massaal om en elektrische exemplaren met groot hangslot kunnen niet meer worden vastgezet. ,,Het is bizar en fietsonvriendelijk.’’

