Villabuurt in Epe krijgt geen gelijk van rechter in verzet tegen 'veel te hoge en te grote' zorginstelling

Bewonde­ring voor omstreden Gosschalk na overname: ‘Hebben verantwoor­de­lijk­heid genomen’

Dat het omstreden Gosschalk uit Epe ‘ontzettend veel geleerd’ heeft van dierenmishandelingen in de slachterij, was ‘van groot belang’ bij de overname van het Eper familiebedrijf. Dat stelt Marijke Everts, directielid van de Van Drie Group. De kalfs- en rundvleesproducent uit Uddel krijgt zestig procent van de aandelen van Gosschalk in handen. „Ze hebben verantwoordelijkheid genomen.”

30 januari