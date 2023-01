Vrachtwagen vol puin kantelt in Epe en veroorzaakt ravage op rotonde: chauffeur raakt gewond

Na BOOS-aflevering over beruchte AED-handelaar krijgt buurtvere­ni­ging Heerde nieuw exemplaar: ‘Schrijnend verhaal’

Een AED is bedoeld om levens te redden. Toen een toegesnelde arts juist dat probeerde te doen in Heerde, werkte het apparaat niet. De AED was door een buurtvereniging bij elkaar gespaard. De leverancier blijkt meerdere apparaten te hebben geleverd die slecht (of niet) functioneren. Wie hem met klachten confronteert, krijgt nauwelijks of geen reactie.

