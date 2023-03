Zaten er vleermuizen in de gesloopte kiosk in Epe? 'Er viel niets meer te handhaven’

Ronkende motoren bezorgen omwonenden crossbaan in Heerde kopzorgen: ‘We willen weten waar we aan toe zijn’

Op welke dagen en tijden wordt er straks geracet op de crossbaan in Heerde? De motorsportvereniging kreeg al een vergunning om meer uren per week te rijden en wil zelf bepalen op welke momenten er gecrost wordt. Omwonenden zijn bang dat in plaats van de huidige twee keer per week, er straks dagelijks ronkende motoren over de baan vliegen.