Zelfs de wolf en de statushouder ‘doen mee’ in de carnavalsoptocht in Vaassen: ‘Hoort erbij’

Ben en Irma uit Oene zien levenswerk in vlammen opgaan: ‘Dit is waar we altijd voor gevreesd hebben’

Met de jaarwisseling ergens op visite gaan. Er was geen denken aan voor Ben (63) en Irma (55) Lintvelt uit Oene. Veel te bang voor brand in hun monumentale boerderij. Maar op een koude vrijdagmorgen in februari sloeg het noodlot alsnog ongenadig hard toe.