Zit Oene er straks warmpjes bij door mest van Dora en Bertha? Boeren ruiken hun kans

Je gezicht scannen om te kunnen zwemmen op de camping: ‘Ideaal’, maar mag het zomaar?

Steeds meer campings gebruiken gezichtsherkenning om toegang te krijgen tot het zwembad. Geen gehannes meer met polsbandjes of pasjes. Nooit meer stiekeme zwemmers van buiten die naar binnen glippen. Ideaal, vinden bijvoorbeeld gasten en bedrijfsleider van De Koeksebelt in Ommen. Maar mag dat ook zomaar? En is het veilig?