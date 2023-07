Het gaat gewoon niet lukken met de woontoren in Harderwijk: ‘Niet langer gepast'

Na jaren van protest, uitstel, aanpassen, politieke discussies en steun van drie wethouders is de bouw van de parkvilla in het Waterfront in Harderwijk van de baan. De gemeente haalt het plan, in overleg met de ontwikkelaar, helemaal van tafel. ,,We zijn door de tijd ingehaald.’’