Bom onder vergunning voor eendenslachterij Tomassen Duck-To in Ermelo

Dankzij harten­kreet van deze jonge boarders (14) krijgt Harderwijk een nieuwe skatebaan

Wat doe je compleet uit bent gekeken op de verouderde, halfgare skatebaan in je woonplaats? Juist, dan vraag je de burgemeester gewoon om een nieuwe. Dat is dus precies wat de 14-jarige Caelan Vermeltvort en Fillijn Koek uit Harderwijk deden. Met succes, want binnenkort begint de aanleg van een gloednieuwe skatebaan aan de Parkweg.

