Leon (20) volgt ‘dienjaar’ in leger en gaat direct aan de slag op pantserhou­wit­ser: ‘Dit uniform dragen maakt me trots’

Om het gigantische personeelstekort het hoofd te bieden, voert Defensie het ‘dienjaar’ in. Jongeren, maar ook ervaren specialisten, werken een jaar in het leger om te ervaren of het iets voor ze is. Op de kazerne in Ermelo begon zaterdagmiddag de eerste lichting. Waaronder Leon (20), die op de basis in ‘t Harde op de pantserhouwitser aan de slag gaat.