Britt Dekker kijkt ogen uit op NK dressuur in Ermelo: 'Ik dacht, wat gebeurt hier allemaal?’

Maria van der Zanden (22) eindelijk gevonden: vermiste vrouw uit Putten lag bijna 30 jaar in naamloos graf in Duitsland

De vermiste Maria van der Zanden (22) is gevonden. De jonge vrouw uit Putten werd al kort na haar verdwijning in 1994 in een Duits meer gevonden maar kon niet geïdentificeerd worden. Terwijl in Nederland massaal naar haar gezocht werd lag zij al die tijd in een naamloos graf in Duitsland.