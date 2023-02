Buurt demonstreert tegen windmolens in Ermelo: ‘Hopen dat gezond verstand boventoon gaat voeren’

Met video‘Geen windmolens in Horst en Telgt!’ Dat staat op borden en spandoeken waarmee tientallen omwonenden demonstreren voor het gemeentehuis in Ermelo. Ze verzetten zich tegen de komst van een windpark in hun ‘achtertuin’. Ze zien liever een alternatief, bijvoorbeeld een zonnepark. Maar de kans dat de plannen nu nog gewijzigd worden, lijkt klein. „Alles wat we inbrengen wordt van tafel geveegd.”