Eendenslachterij in Ermelo onder vuur bij NVWA: ‘Eenden kunnen onnodig lijden’

Met Vangnet Energiekos­ten wil Putten clubs en organisa­ties steunen met hoge energiekos­ten in 2022

Putten opent een tijdelijke subsidieregeling Vangnet Energiekosten. Organisaties in de gemeente die in de winter van 2022 geconfronteerd werden met een hoge energierekening kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage.