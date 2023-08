Eigenaresse verplaatst hinderlijk brommende jacuzzi; wil nu ook van dwangsom af

Een jacuzzi in een tuin aan de Eendenparkweg in Ermelo die voor overlast zorgde, is inmiddels verplaatst. Maar de eigenares van het bubbelbad vecht nog wel de dwangsom aan waar de gemeente Ermelo mee heeft gedreigd, zo bleek dinsdag bij de bestuursrechter in Arnhem. Want waar het bad nu staat is het ‘niet ideaal’.