Ergernis in Ermelo over expansie van omstreden timmerfabriek: ‘Hoofdpijndossier dicht? Allerminst’

Huurders van burgemees­ter en pandjes­baas Bilder 'verlost' van woning in Kampen

De huurders van een woning die eigendom is van burgemeester - en pandjesbaas - Eddy Bilder van Zwartewaterland zijn hun huis in Kampen ‘ontvlucht’. Rachel van den Brink en Andreas Kasper besloten vanwege de staat van het vastgoed hun contract op te zeggen, om desnoods bij zijn zus in te trekken. Tot onverwachts iets nieuws op hun pad kwam. ,,Blij dat we er weg zijn.’’

15 januari