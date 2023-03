Ermelo keurt illegale bouw noodwoning toch goed (maar wil wel tienduizenden euro’s)

Koning beslist: eigenaar moet perceel ‘boeren­grond’ afstaan voor uitbrei­ding begraaf­plaats Harderwijk

Het stuk landbouwgrond dat nu nog middenin het nieuwe gedeelte van begraafplaats Elzenhof in Harderwijk ligt, kan binnen enkele maanden alsnog in gebruik worden genomen. De eigenaar van het perceel en de gemeente konden het niet eens worden over verkoop. De Kroon stemt nu in met onteigening.