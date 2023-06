Flinke meevaller voor Ermelo: financiële klap van half miljoen euro lijkt afgewend

Merlijn en Olivier spelen met beide ouders in eerste softbal­team van Quick: ‘Maxi-Co­si stond in dug-out’

Softballen bij BSC Quick in het eerste mannenteam met je vader én moeder. Merlijn en Olivier de Boer spreken van een unieke ervaring. ,,In het veld zien we ze als teamgenoten, daarbuiten als onze ouders.” Maar wie een blooper maakt, wordt daar tot in lengte van dagen aan herinnerd.