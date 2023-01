Geen extra water, maar schapenwol om boompjes te laten groeien? ‘Mijn vader zei: waar begin je aan?’

Nieuwjaars­bor­rel recreatie­park Nunspeet voor Oekraïners. 'Wensen ze ondanks alles een voorspoe­dig 2023'

In het restaurant van EuroParcs Veluwemeer is donderdagavond een nieuwjaarsreceptie gehouden voor chaleteigenaren en Oekraïners die er sinds april van dit jaar verblijven. Ondanks de taalbarrière is de relatie tussen recreanten en vluchtelingen uitstekend. ,,De jaarwisseling met z’n allen was echt heel leuk.’’

10:59