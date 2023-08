Op de bon voor loslopende hond op de Ermelosche heide, om natuur te beschermen

Hondenbezitters opgelet: je trouwe viervoeter mag binnenkort niet langer vrij rondrennen op de Ermelosche heide. Op dit moment is dat nog toegestaan vóór 8.00 of na 16.00 uur, maar daar komt dus verandering in. Er is in Ermelo straks nog één heidegebied waar honden los mogen lopen. Voorlopig, want ook op de Groevenbeekse heide komt mogelijk een aanlijngebod.