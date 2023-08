Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Ermelo vandaag

Brand in chalet bungalow­park Hulshorst noopt burgemees­ter tot actie: ‘Hier komen géén asielzoe­kers’

Omwonenden van bungalowpark De Hoefstal in Hulshorst krijgen een brief van burgemeester Céline Blom, waarin ze uitlegt dat er op het bungalowpark tijdelijk statushouders komen wonen. Het gaat volgens haar ‘beslist’ niet om asielzoekers van een azc. Blom stuurt de brief nadat afgelopen vrijdag een leegstaande stacaravan van het park was weggesleept en in de buurt van het Veluwemeer in brand werd gestoken.