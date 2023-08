Toprestau­rant in Harderwijk kan het niet meer bolwerken: zaak sluit op 1 oktober

Het besluit is pijnlijk, maar Koos Brochard ziet geen andere oplossing. Zijn geprezen restaurant Chez Brochard sluit op 1 oktober de deuren. De liefde voor zijn gasten, gerechten en wijnen is onverminderd groot, maar het lukt niet meer om alle ballen in de lucht te houden.