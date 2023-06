Helder weer in Ermelo vandaag

Zorgen over bezuini­ging openbaar vervoer nemen toe: ‘Je jaagt mensen de auto in’

Gemeenten, reizigers én vakbonden vrezen voor een aangekondigde bezuiniging op het openbaar vervoer in Gelderland. Door stijgende kosten in het openbaar vervoer denkt de provincie Gelderland vooral nog meer buslijnen te moeten schrappen. En dat geeft problemen in de hele provincie. ‘Je jaagt mensen de auto in.’