Hoogste rechter trapt op de rem voor restaurant van slachterijbaas in Ermelo

Restanten 14de-eeuw­se haard­plaats in binnenstad Harderwijk gesloopt: ‘Zorgvuldi­ger omgaan met erfgoed’

Bij de sloop van een woning in het hartje van de Harderwijkse binnenstad, zijn restanten van een haardplaats uit de 14de eeuw verloren gegaan. Een stuk muur dat honderden jaren oud was, is tegen de vlakte gewerkt. Oudheidkundige vereniging Herderewich luidt de noodklok en roept de gemeente op om historisch erfgoed beter te beschermen.