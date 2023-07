Houten burlend hert aangetast door tonderzwam: gemeente verwijdert beeld van rotonde in Ermelo

Jongeren in Harderwijk kunnen gratis sporten, onder één voorwaarde: ‘Heel flauw’

Twee grote kisten in Harderwijk vormen het decor voor een sociaal experiment. De bakken gevuld met sportattributen zijn gratis en door iedereen te gebruiken. Reden van de proef is overgewicht. Doel is zwaarlijvigheid tegengaan. Of dat lukt? ,,Eén bak is al leeggeroofd..’’