Koopzondag als verjaardagscadeau, Evelien uit Ermelo is er dolblij mee: ‘Vers gebak. Wat wil je nog meer?’

Eind goed al goed: hondje Paloma na zwerftocht terug bij baasje in Hierden

Het hondje zwierf bijna twee weken over de Veluwe en werd zelfs op de snelweg A28 gezien. Maar door de hulp van vier verschillende zoekteams is Paloma nu ongedeerd teruggevonden en thuisgebracht naar haar baasje in Hierden.